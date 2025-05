"Dona la spesa", raccolta per i poveri

Spazio alla solidarietà oggi con "Dona la spesa", l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Nelle Marche l’appuntamento coinvolgerà 24 negozi tra Ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0. Tra i punti vendita coinvolti nell’iniziativa ce ne sono anche quattro in provincia di Macerata. Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa. La campagna rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030.