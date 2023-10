"Dona la spesa", raccolta per i bisognosi con Coop Alleanza

Spazio alla solidarietà domani con "Dona la spesa", l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Quattro i supermercati coinvolti nella nostra provincia, a Macerata, Civitanova, Tolentino e San Severino, dove i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili, articoli per l’igiene della persona e della casa e per l’infanzia. Al link all.coopdonalaspesa tutte le informazioni.