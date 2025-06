Dona un rene al futuro marito, il regalo di Antonella: “L’ho fatto per amore”

San Severino (Macerata), 22 giugno 2025 – È una storia d’amore vero, autentico, quella che Antonella e Gianfranco hanno coronato ieri con il rito civile del matrimonio. Si sono sposati ieri in municipio, a San Severino: il matrimonio è stato celebrato dalla vicesindaca Vanna Bianconi. Lei nel dicembre del 2023 ha donato un rene al suo compagno, ora diventato suo marito: un gesto arrivato dal cuore che batteva più forte di ogni paura.

La loro esperienza, carica di sentimenti ed emozioni, non è stata una passeggiata, ma adesso stanno meglio tutti e due e vogliono raccontarla per “contaminare” di altruismo, di amore e solidarietà, tanta gente che purtroppo, in questo mondo così carico di egoismo, si mette addosso ogni giorno la corazza dell’indifferenza e dimentica cosa significhi volersi bene per davvero.

Gianfranco Tavoloni, 55 anni, di San Severino, lavora da sempre fra scooter e motocicli. Antonella Marino, 46 anni, originaria della Sicilia, vive da tempo a Camerino ed è un’operatrice della cooperativa Cooss Marche impegnata nell’assistenza a ragazzi e anziani in difficoltà presso “Il Girasole” di San Severino e “Millecolori” di Camerino.

“Perché l’ho fatto? Sono innamorata di Gianfranco e penso sempre che l’azione più bella che ciascuno di noi possa compiere è quella di far star bene chi soffre”, dice proprio Antonella sorridendo con gli occhi lucidi. “Il mio problema legato alla funzionalità renale mi accompagnava dalla nascita e, secondo gli specialisti, sarei dovuto andare in dialisi per il resto della mia vita – spiega Gianfranco – a meno che non avessi trovato la possibilità di fare un trapianto di reni. La lista d’attesa però era lunghissima e, come sappiamo, le donazioni arrivano sempre in numero inferiore rispetto alle necessità”.

Così alla sua Antonella – un angelo custode dai capelli neri – è venuto il desiderio di verificare la propria compatibilità, dopoché i medici avevano accertato l’impossibilità di procedere a un trapianto con Alberto, il fratello più grande di Gianfranco. “Siamo andati all’ospedale Sant’Orsola di Bologna – dicono i due novelli sposi – affidandoci all’équipe del professor Gaetano La Manna – e, svolti tutti gli accertamenti, abbiamo capito che si poteva fare. Un giudice ha autorizzato la donazione, ed eccoci qua a raccontare la nostra storia...”.

Il gesto di Antonella ha cambiato per sempre le loro vite. “Lei non ha esitato un istante, mostrando il coraggio di chi sa amare fino in fondo un’altra persona – conclude Gianfranco – e non smetterò mai di seguire il suo esempio, con tutte le mie forze”.