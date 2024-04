Donare gli organi, atto di solidarietà

Ci sono incontri che possono farti cambiare il modo di vedere le cose. Abbiamo assistito ad una lezione davvero speciale che ci ha fatto riflettere su un argomento che ha a che fare con la salute, la solidarietà e la dignità: la donazione degli organi. Sono venuti a scuola alcuni volontari dell’Associazione italiana donazione organi (Aido). Chi decide di donare gli organi fa un gesto di grande solidarietà, poi in classe abbiamo ragionato sul significato di questa parola. Offrire significa "dare senza chiedere nulla in cambio": questo concetto ci ha prima sconcertati e poi ci ha indotti a riflettere. Abbiamo ragionato sul significato della solidarietà partendo da una considerazione: le persone con problemi non hanno bisogno della nostra pietà, ma della nostra vicinanza, della nostra condivisione, del nostro desiderio di combattere accanto ad essi, pure con piccoli gesti, ma che siano sinceri. Abbiamo capito che ogni azione dalla più piccola alla più grande assume un grande significato, specie se avviene con un senso di profondo sentimento di condivisione e di supporto verso chi ha bisogno.

Matteo Pasetti, Letizia Menchi, Natalia Cesolari, Bleona Seferi e Sofia Ansovini 2ªD