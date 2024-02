Donate trenta opere di Paglialunga, arricchiranno la pinacoteca

A seguito della mostra, tenuta a Matelica tra giugno e luglio 2023, delle opere del pittore matelicese Lucio Paglialunga (1935-2006), alcuni eredi della famiglia, nelle persone di Francesco ed Emma Vittoria Cellini, hanno deciso di donare trenta opere dell’artista al Comune di Matelica, per arricchire la pinacoteca comunale, attualmente chiusa in attesa del completamento dei lavori di restauro.

Il pittore, nato a Matelica nel 1935 e vissuto poi lungamente ad Osimo, città dove è morto, all’attivo di varie mostre ed esposizioni internazionali, ottenne nel corso degli anni numerosi riconoscimenti artistici ed è stato annoverato in vari compendi dedicati alla pittura contemporanea. Come ricordato dall’assessore comunale alla Cultura, Giovanni Ciccardini, che ha seguito la donazione, "tale è stata la sua immagine che negli anni del boom economico, a Matelica avere una sua opera in casa divenne uno status symbol". Tra i dipinti, che verranno trasferiti temporaneamente nel deposito comunale in attesa della collocazione definitiva, ci sono immagini di Matelica, uno scorcio della fontana di piazza Enrico Mattei, animali al pascolo e paesaggi rurali, nature morte, volti di donna, raffigurazioni dei ponti di Venezia.

Matteo Parrini