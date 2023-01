"Donate vestiti in buono stato"

La Caritas di Tolentino rivolge un appello a tutte le persone che intendono privarsi di beni ancora in buono stato, e consegnarli al suo punto di raccolta in via Nazionale, all’Emporio La Sorgente. "Gli abiti devono essere integri, lavati, stirati e piegati – spiega l’associazione -. Qualsiasi indumento portato alla rinfusa e in sacchi non verrà ritirato dalle nostre operatrici. Altro materiale, qualsiasi esso sia, deve essere funzionante, lavato e confezionato. Siamo costretti a fare questo appello visto l’osceno spettacolo che si presenta quotidianamente, nell’accettare a scatola chiusa e sulla fiducia, il materiale che ci viene consegnato. Se intendiamo fare del bene, cerchiamo di farlo bene. Chi non può farlo ha comunque la possibilità di usufruire dei famosi cassonetti gialli dislocati in città; tutto ciò che non è degno di essere donato ad altre persone, va messo nei sacchetti gialli dell’indifferenziato e lasciato alla raccolta del lunedì. La Caritas chiede la collaborazione di tutti nello svolgimento del proprio servizio – conclude il gruppo di Tolentino –, confidando anche nel passaparola, così da diffondere le giuste modalità di accredito. Grazie".