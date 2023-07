Donatella Monachesi "Mio padre Sante era futurista dentro, amava la sua Macerata"

di Lorenzo Monachesi

"Mio padre era innamorato della sua Macerata dove è nato anche sul piano artistico e dove conobbe Pannaggi con il quale, sebbene la differente età, si instaurò una profonda amicizia". Donatella Monachesi racconta suo padre Sante (1910-1991) al quale è dedicata una mostra in corso fino al 24 settembre a Palazzo Buonaccorsi dove sono esposte oltre 60 opere tra disegni e pitture. "Spesso – aggiunge – ha dipinto il paesaggio marchigiano visto da Macerata sia dalle mura di tramontana sia dall’affaccio dalla casa di corso Cairoli. I lupi sui cancelli del Palazzo degli Studi li ha realizzati quando era giovanissimo".

Donatella Monachesi, qual era l’immagine che suo padre conservava della città natale?

"Un luogo di cultura, di amore per l’arte, per la natura".

Suo padre e Pannaggi, che tra l’altro sono stati molto amici, hanno lasciato Macerata per trasferirsi altrove, poi sono ritornati e partiti di nuovo e tornati. Come spiega questo legame così forte?

"Un artista lascia Macerata ma poi ogni volta ritorna come per ricaricarsi di nuovo prima di un’altra partenza".

C’era in lui un profondo legame con la sua città natale e con il territorio?

"Un legame fortissimo con il territorio dove oltretutto ha tenuto numerose mostre e dove ha conosciuto Marinetti".

Non solo Macerata, quindi?

"Stavamo mesi a Fontespina, prima di partire caricava le tele in macchina, vi riponeva il cavalletto e la cassetta con i colori, mentre mia madre (la nota acquafortista Giselda Parisella) si portava dietro le piccole lastre e il bulino".

Lavoravano ovunque.

"Lavoravano dove andavano ed ecco che nelle opere di mia madre c’è Urbino, la campagna di Macerata, Venezia".

Come era la vita assieme di due artisti?

"Solidale, nessuno ha mai preso il sopravvento sull’altro. Mia madre era una acquafortista molto apprezzata, entrambi hanno fatto un percorso differente ma assieme sono stati protagonisti di mostre".

Pensi a Monachesi e subito viene in mente il Futurismo.

"Lui rimane futurista dentro, voglio dire una persona sempre proiettata nel futuro, ai nuovi materiali, curiosa, interessata allo spazio. Addirittura ha frequentato a Macerata un corso di volo a vela e così ha potuto osservare il tutto dall’alto che, per quei tempi, era un qualcosa di straordinario".

È vero che si è adoperato perché Macerata avesse un’Accademia di belle arti?

"Ha fatto di tutto perché si aprisse nella sua città".

Cosa l’ha spinta a donare otto opere di suo padre a Macerata?

"Nel 2016 sono tornata a Macerata dopo alcuni anni in occasione di una mostra su di lui alla Galleria dell’Accademia. In quel momento ho visto anche lo splendido museo cittadino, dove ci sono due suoi lavori, e ho voluto fortemente che altre sue opere rimangano nella sua città che l’ha ispirato di continuo e a cui era così affezionato. Così mi sono lanciata con entusiasmo anche in questa avventura della mostra affiancata da Maurizio Faraoni, che è il curatore dell’esposizione a Palazzo Buonaccorsi dal titolo “Sante Monachesi tra Macerata e Parigi“".

E come si sente dopo questa donazione?

"Felice. I lavori di un artista devono andare, essere visti e non possono stare chiusi in cantina. Il tempo passa ma il museo resta con le splendide opere contenute".