Donati 15 lecci all’istituto Sanzio: l’idea del Lions Club Castelfidardo

"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Con questa citazione di Gandhi, i ragazzi dell’istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza hanno aperto ieri le celebrazioni dedicate alla ’Giornata della Terra’. Nel cortile del plesso scolastico di via Lombardia si sono ritrovati gli alunni delle classi prime, quarte e quinte della scuola elementare, accompagnati dalle loro insegnanti. Presenti anche i i ragazzi frequentanti i corsi di pianoforte e percussione. Un bellissimo momento di condivisone, tra musica e riflessioni, che ha visto il ringraziamento nei confronti del Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero, rappresentato dal suo presidente Giacomo Circelli. Proprio il Lions Club infatti ha donato alla scuola 15 lecci, la cui piantumazione all’interno del giardino dell’edificio scolastico è stata curata dagli operai del Comune. Sempre il Lions Club ha inoltre premiato i tre vincitori della scuola media che hanno partecipato al concorso, bandito su scala internazionale "Un poster per la pace", che ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di un disegno sul tema "Guidare con compassione": i vincitori sono Tommaso Moris (primo classificato), Myrella Albuquerque (seconda classificata) e Leonardo Polito (terzo classificato). Era presente anche l’assessore Tommaso Ruffini, che ha ricordato ai ragazzi come "ogni azione, anche la più piccola ha un impatto su ciò che ci circonda. Il rispetto per la natura passa non solo attraverso i gesti ma anche attraverso le relazioni che caratterizzano la nostra quotidianità".