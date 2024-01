Donati 540 prodotti alla Caritas: l’impegno di ’Civitanova Cammina’

Grazie ai fondi raccolti nella lotteria di Natale, l’associazione di promozione sociale "Civitanova Cammina" ha donato 540 prodotti alimentari di prima necessità alla Caritas che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. La consegna, venerdì scorso, da parte della presidente dell’associazione Roberta Belletti, insieme al vicepresidente Cosimo Crescente, alla consigliera Linda Tranquilli e agli associati Irene, Grazia e Gabriella. "Abbiamo deciso di unire le nostre forze e di donare questi pacchi alla Caritas per dimostrare vicinanza alle famiglie meno fortunate – fa sapere il direttivo – . È un piccolo gesto, semplice ma concreto, che ha visto la partecipazione convinta di tutti perché la nostra associazione non solo promuove attività sociali e inclusive, ma attua anche iniziative di solidarietà per essere vicini alla propria comunità, mettendosi a disposizione di chi ha bisogno".

Oltre ai pacchi donati alla Caritas, l’associazione ha organizzato durante il periodo natalizio il "Gazebo della solidarietà" e il ricavato sarà consegnato, nei primi giorni del 2024, all’Aisl Marche, associazione che si prende cura dei malati di sclerosi laterale amiotrofica. "Abbiano tanta voglia di fare – aggiunge il direttivo – e per il 2024 continueremo, tutti insieme, a fare del bene alla nostra città. Siamo un gruppo unito che ogni giorno cresce e condivide i valori dell’amicizia e della solidarietà. Chiunque può unirsi a noi. Ci ritroviamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, alle 19, nel parcheggio del mercato ittico".