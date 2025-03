Donati dà risalto al Vocabolario del dialetto

Oggi alle 17 a Palazzo Ottoni di Matelica, nella sala Boldrini, terzo appuntamento della rassegna culturale “Incontri d’Autore” con Ennio Donati in “Vocabolario del dialetto di Matelica”, con la consulenza di Agostino Regnicoli di Vydia Editore. Si tratta di un incontro molto sentito per l’intera popolazione, dato che il “Vocabolario del dialetto di Matelica” è veramente caratteristico. Interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la coordinatrice Lina Menichelli ed il presentatore dell’autore, Corrado Zucconi G. Fonseca. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Archeologico Alta Valle Esina, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città di Matelica. La finalità della manifestazione è quella di far scoprire le profonde radici storiche, sociali e culturali che fanno la nostra regione così cospicua di memoria e di ricchezza che devono essere promosse anche attraverso le pagine dei libri. L’ingresso all’evento è libero.