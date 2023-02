Donati seimila euro alla società Anthropos

Oltre seimila euro raccolti. Tanti ne sono affluiti nelle casse dell’Anthropos grazie al calendario ideato e finanziato dalla Rinaldelli Immobiliare, che in occasione delle festività di Natale e Capodanno ha voluto manifestare la propria vicinanza alla plurititolata società sportiva formata da atleti diversamente abili. Un successo enorme a cui hanno aderito tanti cittadini, acquistando il calendario che testimonia una realtà in grande crescita, non solo sul territorio provinciale, ma su quello nazionale. Il "tesoretto" dei seimila euro è stato consegnato qualche giorno fa dal titolare dell’agenzia immobiliare, Vittorio Rinaldelli, presso la pizzeria Briciola, davanti a una profumata e ben farcita pizza, da lui stesso offerta ad una cinquantina di invitati. Tra loro, oltre agli assessori Barbara Capponi e Giuseppe Cognigni, rispettivamente assessore ai Servizi sociale ed educativi e e al Decoro urbano e sicurezza, erano presenti anche il presidente della società Anthropos, Nelio Piermattei, così come alcuni atleti, allenatori, tecnici e molti familiari. Una serata di festa gradita da tutti gli invitati, che ha offerto l’occasione per stare insieme e fraternizzare, al di là dell’agonismo sportivo messo in campo per ottenere un risultato all’altezza degli sforzi e dei sacrifici profusi. Le foto del calendario sono state realizzate da Monica Palloni e il progetto è stato condiviso con entusiasmo dall’allenatrice Angela Gasparroni. Rinaldelli, prima di Natale, su queste colonne aveva detto: "L’ambito sociale è stato sempre di mio interesse. Fare entrare i ragazzi nelle case, da protagonisti, per un anno è il giusto riconoscimento per ripagarli del loro impegno e dei loro successi". E così è stato, stampando cinquermila copie vendute a offerta libera in vari punti della città. Un gesto che rimarrà nella storia della società sportiva e dell’amministrazione che, proprio prima di Natale, aveva ricevuto in Comune una delegazione dei campioni d’Italia di basket dell’Anthropos.

Giuliano Forani