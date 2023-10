Donati tagliaerba e gazebo a Porto Recanati per giocare meglio a cricket

L’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, cioè la partecipata che gestisce in città la farmacia comunale e il servizio dei parcheggi a pagamento, è sempre più proiettata nel sociale e pronta ad aiutare le persone in difficoltà. Ieri Walter Manzotti, presidente dell’Azienda Pluriservizi, accompagnato dall’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini, e dai consiglieri di maggioranza Maria Teresa Zaccari e Francesco Quercetti, ha consegnato un tagliaerba e un gazebo ai ragazzi extracomunitari che giocano a cricket nello spiazzo verde attorno all’Hotel House. Ma c’è dell’altro. "La farmacia comunale è vicina al nostro territorio – afferma Manzotti -. Il prossimo weekend, in città, si terrà la Pink Parade, una camminata speciale che celebra la solidarietà e il sostegno alla ricerca scientifica contro i tumori femminili, a sostegno della Fondazione Veronesi. Dedicheremo la nostra passeggiata a Silvia Gabrielli che purtroppo ci ha lasciato a causa di questa malattia. La Pink Parade si svolgerà in tutta Italia l’8 ottobre: a Porto Recanati partirà dal parcheggio di fronte l’Oasi, alle 9.30, e si svolgerà sul lungomare fino alla chiesetta della Banderuola a Scossicci, andata e ritorno".