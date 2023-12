Donati tre preziosi tomi di Tucci

L’Associazione culturale ’Identità Europea’ ha consegnato alla biblioteca Mozzi Borgetti la prima edizione in tre tomi di "Tibetan Painted Scrolls" di Giuseppe Tucci pubblicata dalla "Libreria dello Stato" nel 1949 e il libro "Mussolini e Oriente" di Enrica Garzilli. La donazione, alla presenza dell’assessore Riccardo Sacchi, di Laura Moccheggiani e Massimiliano Pavoni della Mozzi Borgetti, segue quella già avvenuta lo scorso 12 ottobre e si inserisce a pieno titolo nel progetto di valorizzazione dell’opera scientifica e letteraria di Tucci, dando a questo lavoro dell’insigne orientalista l’adeguata collocazione nella sua città natale. "Anche in questa occasione, come già avvenuto nell’ottobre scorso, esprimo a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale grande soddisfazione per la donazione dei tre preziosissimi tomi che vanno ad arricchire il patrimonio della nostra biblioteca – spiega l’assessore Sacchi -. Un ulteriore significativo passo in avanti nella costruzione del parco storico letterario dedicato a Giuseppe Tucci, che ha l’obiettivo di approfondire il significato dell’opera dell’orientalista maceratese e allo stesso tempo di valorizzare il patrimonio storico e ambientale delle Marche anche in un’accezione turistica. Un’azione resa possibile grazie a Identità Europea e al finanziamento di 75mila euro dell’assessorato alla Cultura della Regione per la valorizzazione della figura di Tucci". Per il professor Adolfo Morganti, presidente di ’Identità Europea’, "una nota particolare, rispetto alla consegna dei volumi, va riservata a una sorpresa che abbiamo tutti avuto aprendo il volume di grande formato che contiene le stampe di tutte le thangka su cui Tucci ha lavorato. Oltre a queste vi era, infatti, un ulteriore portfolio di 25 stampe tutte a colori e d’identico grande formato, con una meravigliosa selezione sia di thangka, che di miniature che di opere dell’arte indo-tibetana dell’area himalayana, che non sono presenti nelle edizioni di ‘Tibetan Painted Scrolls’ che abbiamo esaminato fino a oggi. Si tratterà di approfondire, quindi, la loro provenienza".