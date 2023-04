Donato alla Croce Rossa il ricavato dei mercatini Consegnati 720 euro alla locale Croce Rossa

Gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado hanno partecipato a una serie di laboratori per creare oggetti da vendere in un mercatino natalizio. Abbiamo poi deciso di donare il ricavato alla Croce rossa di Cingoli affinché lo potesse utilizzare per aiutare le persone in difficoltà. Così nei giorni scorsi Maurizio Massaccesi, presidente del Comitato locale, è venuto a scuola assieme a due volontari del servizio civile internazionale, lo spagnolo Manuel e la francese Charlotte, per ricevere la nostra donazione. Alla presenza della vicepreside Gigliola Tiberi, noi rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi gli abbiamo consegnato un assegno di 720 euro. Il presidente Massaccesi ci ha ringraziato e ha anticipato che questo importante contributo sarà utilizzato dalla Croce rossa per l’acquisto di materiale sanitario necessario al servizio di trasporto neonatale d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona. Nell’occasione i volontari della Croce rossa ci hanno regalato una pubblicazione di Jonathan Arpetti dal titolo "Il sorriso del cuore", in cui viene raccontata la storia di Vittoria, una 19enne che, scomparsa nel 2007, tutti ricordano ancora con grande commozione. Con il resto della somma ricavata dalla vendita degli oggetti esposti al mercatino (bigiotteria, portachiavi, centro tavola, decorazioni natalizie…) saranno acquistati materiali per uso scolastico. Una prima richiesta del Consiglio comunale dei ragazzi è stata già concretizzata dalla dirigente Emanuela Tarascio. Le aule della scuola secondaria di primo grado, infatti, dispongono ora di un orologio a muro grazie all’acquisto di quelli mancanti. Gli alunni dell’Istituto Mestica vogliono ringraziare coloro che hanno permesso la realizzazione del mercatino e quanti hanno contribuito, con i loro acquisti, al raggiungimento di una somma importante che abbiamo potuto devolvere in beneficenza.

Dario Vignati e Zakaria El Baz