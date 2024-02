Donato lettino medico alla Casa di riposo “Gervasi“

Altra donazione dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati che nei giorni scorsi ha consegnato un lettino medico alla casa di riposo Rosina Gervasi, situata lungo corso Matteotti. Ma ora la partecipata comunale sta lavorando sul noleggio dei nuovi parcometri, che saranno in tutto ben 23.

"Continuano le nostre donazioni verso le realtà sociali del territorio – spiega Walter Manzotti, presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati –. Infatti, dopo aver fornito una bilancia pesa carrozzine al pensionato, adesso abbiamo regalato questo lettino che era necessario per gli anziani ospiti della struttura. Inoltre stiamo lavorando sul noleggio dei parcometri, perché è in scadenza la vecchia convenzione. L’anno scorso abbiamo speso circa 42mila euro per averne 23. Tuttavia, sto ragionando se prendere dei parcometri più moderni che consentano all’utente non solo di fare il ticket per la sosta, ma anche di pagare le multe oppure comprare i biglietti per gli spettacoli all’arena Gigli. Però delle attrezzature simili andrebbero a costare circa 85mila euro per un solo anno, e cioè il doppio rispetto ai modelli più vecchi. Quindi, dovrò ragionare con il Comune su come procedere".

Nel frattempo, la partecipata comunale sta per dare il via a un corso di formazione per gli ausiliari del traffico. "Partirà a breve – riprende Manzotti – e sarà il comandante della polizia locale Sirio Vignoni a tenere le lezioni. Sottolineo ciò, perché per l’estate sicuramente assumeremo come azienda due figure del genere. Perciò, chi è interessato si faccia avanti".