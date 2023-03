Donato un defibrillatore al circolo Legambiente

Anpas Lazio e Anpas Marche hanno donato un defibrillatore al circolo Legambiente "Il Pettirosso" di Tolentino, alla sede in via Gullini. Per l’occasione, insieme ai rappresentanti delle due associazioni, sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi e la consigliera delegata alla medicina territoriale Alba Mosca. "Un altro passo all’interno del progetto ’Lavori in Corso’, che prosegue nelle sue attività di rigenerazione urbana" spiegano i promotori. "Questo dono è un gesto significativo – dichiara il primo cittadino – ci ricorda quanto siano importanti la prevenzione e la sicurezza". Hanno partecipato con interesse anche concittadini e associazioni locali invitati per condividere questo "momento significativo per la comunità a cui è rivolto il progetto, finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia".