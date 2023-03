Donato un letto alla casa di riposo

L’impegno e il lavoro dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Montefano, sezione "Brigadiere Giuseppe Diaschi" si sono tramutati in un prezioso regalo per la casa di riposo "Cristallini". Mercoledì è stato consegnato alla struttura un letto elettrico completo Modello Luna a tre snodi e 4 sezioni, un materasso ventilato in poliuretano espanso (antidecubito) e una fodera per guanciale ignifuga adeguati alle esigenze di riposo degli ospiti. La generosità dell’associazione è stata sottolineata dal vicesindaco Claudio Pianesi, presente alla breve cerimonia di donazione. "Ringrazio l’Anc per la donazione generosa – ha detto– i volontari sono sempre attenti alle necessità della comunità montefanese, ora con la fornitura di qualcosa di necessario, altre volte con la presenza di supporto alle tante attività. Grazie mille, vi sentiamo vicini e pronti a soddisfare molte delle necessità della nostra città".