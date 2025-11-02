Alessandro, il super donatore da record: “Il sangue non si produce. Solo così salviamo vite”

Macerata, 2 novembre 2025 – Giorni fa è stato premiato dall’Avis Comunale di Macerata quale donatore più longevo. Alessandro Urbani è giunto infatti a 190 donazioni del sangue, l’ultima recentissima, lunedì. Il 67enne maceratese è una persona in missione, il fare qualcosa per gli altri, aiutarli, in lui appare come un bisogno. Una sorta di virtuosa vocazione. Va sottolineato che a livello nazionale l’Italia è autosufficiente per quanto riguarda il sangue, nel 2024 ne hanno beneficiato circa 640mila pazienti. Oltre un milione e 600mila sono i donatori attivi, siamo però carenti nel plasma.

Urbani, anzitutto cosa fa nella vita quotidiana?

"Sono in pensione dopo aver lavorato prima con l’acquedotto e poi con l’Apm”.

Insomma è passato dall’acqua al sangue, elementi assai legati per un corretto funzionamento del corpo umano: l’acqua è un componente fondamentale del sangue e una corretta idratazione è cruciale per una circolazione sanguigna efficiente. Quando ha iniziato con l’Avis?

“A fine giugno del 1991”.

E come si è avvicinato a questo ambito del volontariato?

“Allora, l’idea ce l’avevo da tempo, tuttavia confesso che ero bloccato. Avevo paura dell’ago. Poi il mio capo, che era anche un amico, mi spronò a provare e la spinta giusta mi fece diventare donatore. Ho il rimpianto di non aver iniziato prima”.

Beh ma lei è il recordman dell’Avis Comunale di Macerata…

“Sì ma mi mordo i gomiti. Cerco di essere il più costante possibile e ogni tre mesi mi presento”.

In alto da sinistra il presidente Ripani, la vice Marcolini e Urbani, il donatore dei record

Centonovanta sono proprio tante, peccato non raggiungere il traguardo delle 200…

"Non potrò perché la soglia per donare il sangue è a 70 anni. Però a me non interessano queste cose, non ho un obiettivo. A me interessa aiutare perché la malattia non aspetta”.

È un esempio, parole che le fanno onore. La sua sembra una vocazione o stiamo esagerando?

“Io l’ho presa così, per me andare in ospedale è come per altri prendere un caffè. È troppo importante aiutare chi ne ha bisogno, il sangue mica si produce! Con 15minuti puoi fornire 450ml”.

Deve essere orgoglioso di quanto fatto…

“Diciamo che tutto sommato sono soddisfatto. Spero di aver dato sollievo e aver fatto spuntare un sorriso nelle persone. Ripeto non si parla di una protesi che puoi fabbricare, il sangue ti può solo arrivare da donatori”.

Donare è anche un modo per tenersi sotto controllo. Cosa altro fa per mantenersi in forma?

"Pilates per alleviare i fastidi alla schiena, funziona”.

Macerata è città sensibile alla donazione del sangue?

“Secondo me sì”.

Lei tra tre anni dovrà fermarsi. Magari diventerà testimonial?

"No no macché… non sono bravo a parlare in pubblico. Magari farò da autista per altre associazioni che operano nel sociale”.