Donazione al Comune di Recanati: le antiche lettere di Francesco Giorgi al Marchese Giuseppe Roberti

Andranno ad arricchire la Biblioteca "Alinda Bonacci Brunamonti" del Comune di Recanati le 14 lettere prefilateliche scritte da Francesco Giorgi di Bevagna e inviate al marchese Giuseppe Roberti di Recanati negli anni che vanno dal 1762 al 1781. Giorgi sposò la sorella del Marchese Caterina Roberti stabilendo, così, un forte legame tra Bevagna e Recanati. Le lettere erano in possesso di Franco Proietti di Bevagna che ha deciso di donarle al Comune di Recanati e l’atto della donazione è avvenuto a Bevagna alla presenza del sindaco Annarita Falsacappa, di Franco Proietti stesso, del sindaco di Recanati Antonio Bravi e dell’assessore alle Culture Rita Soccio. Oltre alle lettere, Proietti ha fornito anche informazioni sulla ricca storia condivisa tra le due località. "Il Comune di Recanati – ha affermato il sindaco Bravi nel corso della cerimonia – desidera ringraziare Franco Proietti per la sua generosità e per aver reso possibile l’aggiunta di questi documenti alla nostra biblioteca". Soccio ha sottolineato l’importanza di questa donazione: "Un esempio – ha detto – per tutti coloro che desiderano mettere a disposizione della collettività il patrimonio culturale comune. Accogliamo con gratitudine questa donazione e ci impegniamo a conservare con cura le lettere rendendole accessibili alla consultazione pubblica". Un altro legame tra i due comuni è rappresentato dalla poetessa perugina Alinda Bonacci Brunamonti che ha dimorato per otto anni a Recanati e a cui è intitolata la biblioteca comunale: il marito della Brunamonti era originario di Bevagna e qui si trova il palazzo dove la poetessa trascorreva lunghi periodi.

