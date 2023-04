Donazione degli organi Aumentano le adesioni

di Franco Veroli

Cresce la disponibilità dei cittadini maceratesi a donare i propri organi. E’ quanto emerge dalla edizione de "L’indice del dono 2023", il rapporto annuale del Centro nazionale trapianti che ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 al momento dell’emissione della carta di identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. La provincia di Macerata si colloca al 59° posto nazionale, migliorando di sette posizioni rispetto all’anno scorso, quando era 66ª. In questo modo, pur registrando un indice del dono pari a 58,40, ancora sotto alla media nazionale (58,64), ma superiore a quella regionale (57,56), nelle Marche si posiziona subito dopo la provincia di Pesaro Urbino (53° posto), precedendo quelle di Ancona (60°). Ascoli (70°) e Fermo (81°). Gli indicatori dicono che un cittadino su due in provincia si astiene dal fare una scelta (50,1%). Tra quelli che, invece, la fanno il 70,6% dice sì alla donazione dei propri organi, mentre il 29,4% si esprime negativamente. L’indice del dono fornisce una fotografia dell’impegno dei Comuni italiani nella gestione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d’identità. Sono stati presi in considerazione i dati provenienti dal Sistema carta identità elettronica (cie) e registrati nel Sistema Informativo trapianti (Sit) tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022. L’Indice è espresso in centesimi: è stato elaborato sulla base di tre parametri, a ciascuno dei quali è stato applicato un peso specifico: percentuale delle dichiarazioni su carte d’identità elettroniche (cie) emesse per popolazione maggiorenne, punteggio 20100; percentuale dei consensi su cie emesse per popolazione maggiorenne, punteggio 20100; percentuale dei consensi sul totale delle dichiarazioni, punteggio 60100. "Direi che il 2022 ci ha dato motivi di grande soddisfazione - sottolinea Elio Giacomelli, presidente provinciale dell’Aido -. Di sicuro l’ascesa nella graduatoria nazionale dell’Indice del dono è un fatto importante, anche se io insisto sul fatto che si può fare ancora meglio. A mio avviso, tra chi si pronuncia, le disponibilità alla donazione possono salire dal 70% all’80%". Ma c’è un altro aspetto che, secondo Giacomelli, va evidenziato con forza. "Nel 2022 nelle Marche sono stati effettuati 105 trapianti d’organo, un risultato enorme che colloca la nostra regione tra le prime in Italia, frutto della generosità di tanti donatori, ma soprattutto della straordinaria attività e capacità di coordinamento con le rianimazioni locali del Centro regionale trapianti guidato da Francesca De Pace". Un dato che anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini giudica eccezionale, tenuto conto che nel 2021 sono stati effettuati 90 trapianti. "La donazione – afferma l’assessore - è una scelta che salva molte vite. Le persone più anziane sono erroneamente convinte di non poter donare, perché ci sono organi particolarmente longevi come il fegato. La donatrice più anziana d’Italia è marchigiana: a 97 anni, 6 mesi e 29 giorni a Fabriano ha donato il fegato, poi trapiantato a un paziente dell’ospedale Torrette".