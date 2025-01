Morto a 57 anni, donati gli organi. “Una seconda vita per i malati”

Macerata, 8 agosto 2024 - Grande gesto di generosità e amore per il prossimo da parte della famiglia di un 57enne di Tolentino, che ha dato il consenso alla donazione degli organi del proprio caro. Il prelievo è stato effettuato con successo nella notte del 31 luglio scorso all’ospedale di Macerata da sanitari locali e interregionali. Sono stati prelevati i reni, destinati uno a Padova e l’altro ad Ancona, e il cuore che ha avuto come destinazione Padova.

"Un ringraziamento sentito alla famiglia e a tutte le famiglie che scelgono consapevolmente di donare speranza e vita agli altri, pur vivendo lutti familiari, e rendendosi capaci così di testimoniare il bene”, dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci.

“La donazione – aggiunge il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – permette di salvare la vita alle persone malate che spesso non hanno altre possibilità di cura, per questo è fondamentale promuovere la cultura del dono e valorizzare questo gesto di grande altruismo. Le Marche sono un modello per il sistema della donazione e del trapianto, grazie all’attività eccellente dei nostri professionisti”.