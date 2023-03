Donazione degli organi, la generosità dei cittadini

di Antonio Tubaldi

Seppur timidamente anche la città della Poesia, e quindi dell’amore, registra dal 2021 la sua prima unione civile grazie alla legge del 2016 che istituisce lo status giuridico analogo a quello del matrimonio anche per coppie formate da persone dello stesso sesso. Dal 2020 ad oggi a Recanati crescono anche i matrimoni, sia civili che religiosi, ma anche le separazioni e i divorzi brevi, quelli cioè che possono essere conclusi davanti all’ufficiale dello Stato Civile comunale senza necessità di rivolgersi al tribunale. Per i matrimoni si va dai 30 del 2020, di cui 10 religiosi e 20 civili ai 62 del 2021 (27 in chiesa e 35 in Comune) alle 82 coppie che l’anno scorso si sono promesse amore eterno: 39 lo hanno fatto davanti al prete e 42 davanti al sindaco. Una tendenza di crescita dei matrimoni civili che si era registrata dal 2018 in linea con i dati Istat. Da prendere in considerazione però il fatto che la crescita dei matrimoni civili è dovuta anche in parte alla tipologia dei matrimoni cioè al fatto che ci sono più matrimoni di persone già divorziate che ricorrono al rito civile come secondo matrimonio. Comunque anche i primi matrimoni con rito civile sono da tempo in aumento. Questo in linea con la crescita anche delle separazioni e dei divorzi che, decisi di comune accordo, vengono sanciti in Comune. Sono stati 5 i matrimoni chiusi nel 2020: 2 con la separazione e 3 con il divorzio, 12 nel 2021, divisi a metà fra separazione e divorzi e 11 nel 2022: 4 separazioni e 7 divorzi. Recanati, infine, si piazza terza con i suoi 4.215, dopo Macerata (7.593) e Civitanova Marche (5.203), per quanto riguarda la presenza di cittadini generosi che all’atto del rinnovo della carta d’identità ha espresso il proprio consenso di donare gli organi in caso di morte. Solo 1.226 hanno espressamente rinunciato a questa possibilità. Un risultato raggiunto grazie anche alla grande sensibilizzazione avviata dalla sezione locale Aido, presieduta da Piera Marconi, e da Lucia Cuccoli dell’ufficio anagrafe del Comune, responsabile del progetto "Una Scelta in Comune". "Ogni anno 10mila persone in Italia sono in lista d’attesa per un trapianto d’organo, perché poco disponibili gli organi da trapiantare, ricorda Piera Marconi. Non ci sono donatori. Essere favorevoli alla donazione d’organi non è solo un gesto di solidarietà, ma una scelta giusta da fare anche nel rilascio o rinnovo della carta d’identità".