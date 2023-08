Donazione di 2mila euro a Recanati: 3 nuovi box per il canile comunale

Aveva messo mano, nell’aprile scorso, al proprio portafoglio, donando all’amministrazione di Recanati 10mila euro e ponendo due sole clausole: mantenere il più stretto anonimato per quanto lo riguarda e utilizzare il generoso dono per finanziare il canile municipale, a cui ha destinato duemila euro, e con la restante parte, ottomila euro, per incrementare le attività del Centro antiviolenza sulle donne che l’amministrazione tutela attraverso lo Sportello antiviolenza e antistalking aperto all’ospedale "S. Lucia". Un gesto generoso che sta già dando i suoi frutti e il dirigente dell’ufficio tecnico ha già impegnato la somma donata per l’acquisto di 3 box che andranno a sostituire quelli maggiormente usurati presenti al canile comunale. Ad occuparsene sarà la ditta Metalmax di Angeletti Massimiliano, con sede legale a Sassoferrato, per una spesa lorda di 2.380 euro. La differenza, rispetto alla somma donata, sarà a carico del Comune. Oggi il canile comunale è gestito dall’associazione "Fratello Cane" di Civitanova dietro l’erogazione di 1,91 euro al giorno per ogni cane ospitato. Ad oggi non sono molti i cani ospitati nella struttura anche se, di questi, gran parte sono anziani, tanto che nei mesi scorsi l’associazione ha lanciato una campagna di adozione speciale proprio per trovare casa ai "vecchietti".

Antonio Tubaldi