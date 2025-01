Donazione di organi, cala la percentuale di chi dà il consenso

Sulla donazione degli organi, a Civitanova nel 2024 si registrano le percentuali più basse da quando è entrata in vigore l’opportunità di registrare la propria volontà attraverso la legge "Una scelta in Comune".

La norma consente ai maggiorenni, al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, di dichiarare e registrare il consenso o il diniego alla donazione degli organi e dei tessuti firmando un semplice modulo in Comune, al momento in cui si va a chiedere il documento allo sportello dell’anagrafe. L’operatore in questa fase chiede se si desidera dichiarare la volontà sulla donazione e se si sceglie di farlo la risposta, che sia positiva o negativa, confluisce nel Sistema informativo trapianti, il database del ministero della salute, da cui poi emergono le statistiche nazionali e anche quelle relative a ogni Comune.

A Civitanova dunque, nel 2024 sono state 2.081 le dichiarazioni rilasciate: 1.338 i consensi e 743 i no. Significa che il 64,3 per cento delle persone si è detta favorevole alla donazione contro il 35,7 per cento di chi si è invece opposto. Sono i numeri più bassi dal 2012 in termini percentuali, anche se i più alti in termini assoluti, quelli degli accessi all’ufficio anagrafe.

Nell’ultimo quadriennio i sì non hanno superato quota 70 per cento, percentuale che era stata raggiunta nel 2023 con 1.312 consensi e 560 opposizioni. Un brusco calo percentuale rispetto agli anni precedenti, quando i valori di chi acconsentiva alla donazione viaggiavano su una media del 90 per cento.

Nei dodici anni monitorati dal ministero della salute sono state in tutto 10.860 le dichiarazioni di volontà rese all’ufficio anagrafe di Civitanova, con un totale di 7.623 consensi (70,2 per cento) e 3.237 rifiuti (29.8 per cento).

La curva al ribasso colpisce anche il Comune di Macerata che nel 2024, rispetto a 2.589 dichiarazioni di volontà rese all’anagrafe, ha visto le risposte viaggiare su queste cifre: 1.613 i sì (il 62,3 per cento) e 976 i no (il 37,7 per cento). Nel capoluogo, dal 2012 sono stati in 16.077 a dichiararsi quando hanno chiesto un nuovo documento di identità e in 10.705 (il 66,6 per cento) hanno dato il consenso alla donazione, negata invece da altre 5.372 persone (il 33,4 per cento).

Per chi vuole diventare donatore di organi o tessuti, in ogni caso, non c’è solo il canale della Scelta in Comune al momento della richiesta o del rinnovo della carta di identità. Ci si può rivolgere infatti in qualsiasi momento anche agli appositi sportelli delle Aziende sanitarie locali, oppure all’Aido (l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), ma si può anche firmare una dichiarazione in carta libera e completa di tutti i dati personali, datata e firmata, da conservare nel portafoglio per qualsiasi evenienza.

Lorena Cellini