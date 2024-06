Donazione di organi e tessuti. Il Comune lancia la campagna

Il Comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti ’Donare è una scelta naturale’, che ha l’obiettivo di informare e ricordare ai cittadini le procedure esistenti per esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti in sede di emissione della carta di identità. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che vede protagoniste non solo le istituzioni sanitarie, ma anche gli enti locali, in un’alleanza sempre più forte tra salute e territorio. Il Comune sta provvedendo in questi giorni a posizionare il materiale informativo relativo alla campagna in varie location dell’ente: un roll up stato già esposto nel corridoio antistante l’ufficio Anagrafe nella sede di viale Trieste mentre altri tre troveranno posto all’interno della biblioteca Mozzi Borgetti, negli uffici dei Servizi Sociali e all’ingresso di Palazzo Conventati.

"La donazione degli organi spiega – l’assessore ai Servizi amministrativi Marco Caldarelli – è un indicatore del livello di coesione sociale di una comunità. Come amministrazione abbiamo accolto convinti l’invito del Ministero della salute e del Cnt perché riteniamo importante far conoscere ai cittadini questo tipo di possibilità". Il trapianto degli organi è una terapia efficace per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o i tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo e che, soprattutto grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni, consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’altra terapia sarebbe in grado di garantire. "Donare è un gesto di rispetto per la vita – afferma il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro –, un atto di grande solidarietà verso il prossimo oltre che un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione per patologie altrimenti non curabili e per questo ci sembra importante diffondere il messaggio sull’importanza che la donazione riveste per anche la salute pubblica". Il fatto di poter dichiarare la propria volontà in occasione del rinnovo della carta di identità, revocabile in qualsiasi momento, potrebbe ampliare notevolmente il bacino cui attingere, favorire e consentire l’aumento di donatori in maniera graduale e costante.