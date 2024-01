Donazione di organi nella carta d’identità

Anche a Morrovalle è attivo "Una scelta in comune - esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti". Al momento della richiesta o del rinnovo della carta di identità, l’operatore dell’anagrafe chiederà al cittadino se desidera dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Nel caso in cui decida di esprimere la propria volontà (sia essa positiva o negativa) questa confluirà direttamente nel Sistema informativo trapianti, il database del Ministero della salute che raccoglie tutte le espressioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti. Pertanto, al cittadino è data la possibilità di scegliere tra queste tre opzioni: "Acconsento alla donazione": significa dire sì alla donazione di organi, sia che il cittadino la registri per la prima volta o che la riconfermi nuovamente (se precedentemente rilasciata all’Aido o alla Asur) e varrà sempre l’ultima in termini di tempo. "Non acconsento" alla donazione: significa che mi dichiaro non favorevole e, in caso fossero presenti delle precedenti dichiarazioni registrate (Aido o Asur), varrà sempre l’ultima in termini di tempo. "Non mi esprimo": non modifica la situazione attuale del cittadino, ovvero, se aveva già dichiarato la propria volontà in precedenza, questa non verrà modificata; mentre, se non si era dichiarato in precedenza, non risulterà mai registrato nel Sistema informativo trapianti.