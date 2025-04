Donazione di organi, sabato lo Sferisterio si colora di rosso

Dopodomani lo Sferisterio sarà illuminato di rosso, in occasione della Giornata nazionale Aido e delle donazioni di organi. L’amministrazione ha accolto l’invito del consiglio direttivo provinciale dell’Associazione italiana per la donazione di organi Macerata ad aderire alla campagna di sensibilizzazione.

"La giornata nazionale dell’Aido è un momento di riflessione, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione degli organi – interviene la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro –. Ogni anno, in Italia, migliaia di persone aspettano un trapianto di organi per poter continuare a vivere; essere donatori significa offrire una seconda possibilità a chi sta lottando contro malattie gravi".

Con lo stesso obiettivo, lo scorso anno, il Comune ha aderito alla campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti "Donare è una scelta naturale".