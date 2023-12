Donazione di sangue, i finanzieri in campo per sostenere l’Avis

Il comando provinciale della Guardia di finanza e l’Avis insieme anche quest’anno, con tre giornate dedicate alla donazione di sangue. Le date dedicate ai finanzieri sono state 9 marzo, 15 giugno e 14 settembre. Il gesto di donare il sangue è impegno morale ancor prima che dovere civico, ed è fortemente sentito dai militari delle fiamme gialle, i quali continuano a distinguersi per il grande altruismo e la profonda sensibilità. Nelle tre giornate, in tutto i finanzieri hanno donato 18.000 millilitri di sangie intero e 8.400 millilitri di plasma. E anche questa volta il presidente dell’Avis provinciale di Macerata, Morena Soverchia, non ha fatto mancare il suo sentito ringraziamento ai militari per la particolare attenzione.