Donazione di tre flauti storici a Cingoli: la banda di Villa Strada ringrazia

Anche in un garage può rinvenirsi qualcosa di molto pregevole. "Sono sceso nel locale in cui tengo l’auto – racconta Patrizio Piccini, noto operatore Ced, casa a Cingoli – per prendere certa roba. Era tenuta in un soppalco della rimessa. Dopo aver prelevato quello che mi occorreva, mi sono accorto che dietro, in un angolo, c’era una valigia di quelle cartonate d’una volta. L’ho presa e, quando l’ho aperta, ecco la sorpresa: conteneva tre scatole con altrettante custodie, in ognuna era contenuto un flauto traversiere da comporre nei rispettivi tre pezzi. Erano strumenti musicali appartenuti a mio zio Francesco Matellicani, uno dei 14 che, lui originario della frazione, nel 1913 hanno costituito il Corpo bandistico di Villa Strada". Matellicani, zio di Patrizio in quanto fratello di sua madre Margherita, è stato anche assessore municipale. Gli strumenti sono tre flauti traversieri di cui uno in pregiato legno di bosso. "Ho ritenuto di onorare la memoria di zio Francesco – ha spiegato Piccini – decidendo di donare i tre flauti al Corpo bandistico di Villa Strada: ho contattato il maestro Luca Pernici, che dirige il complesso, avendone consensi e ringraziamenti". La richiesta è stata subito accolta e sono stati svolti degli accertamenti. È risultato che dei tre flauti, tutti risalenti a circa due secoli fa, uno, quello in bosso nel primo ‘800 è stato realizzato a Vienna dallo Ziegler, celebre costruttore di preziosi strumenti a fiato il cui valore è molto quotato, essendo esiguo il numero dei pezzi in bosso eseguiti dall’artista. La consegna dei tre flauti si è svolta ieri, nella Sala Roccabella della biblioteca Ascariana, presenti con Pernici per il Corpo bandistico di Villa Strada il presidente Giuliano Toccafondo che ha ricevuto da Piccini il flauto in bosso e gli altri due, il suo vice Ruggero Nocelli e Giorgio Giorgi componente del direttivo. Prima di essere esposti nella sede della banda, gli strumenti verranno restaurati dall’esperto Giacomo Martarelli di Jesi.

Gianfilippo Centanni