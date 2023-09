"Donazioni di Libri a Recanati: Villaggio delle Ginestre si Arricchisce"

La biblioteca dell’Istituto Villaggio delle Ginestre di via Fratelli Farina si arricchisce di migliaia di nuovi volumi frutto di donazioni che andranno a potenziare il servizio offerto dall’Istituto attualmente diretto da suor Barbara Brunalli e che ospita ragazze svantaggiate. Forte già di alcune migliaia di volumi, si è pensato di ampliare gli spazi allestendo nuovi locali adiacenti alla Sala polifunzionale. "Un’occasione di studio e anche di socializzazione che vogliamo dare non solo alle nostre ospiti ma anche alla città visto che lo spazio sarà aperto a tutti", osserva la direttrice suor Barbara. L’operazione biblioteca nasce con la collaborazione del Centro nazionale di studi leopardiani guidato da Fabio Corvatta e grazie ad una serie di donazioni. La prima è stata quella della famiglia di Roberto Anconetani, ex dipendente comunale e appassionato cultore di storia locale: una raccolta di migliaia di libri da riordinare. Una parte, quella leopardiana, andrà al Cnsl mentre l’altra al Villaggio delle Ginestre. Altra importante donazione è stata quella di Michele Casali, AD della Eli, anche in questo caso si tratta di migliaia di testi. Un flusso ininterrotto: a destinare a Recanati la sua biblioteca forte di 20mila volumi, è stato il prof milanese Luigi Banfi, studioso e già componente del comitato scientifico del Cnsl. Anche in questo caso la parte leopardiana della donazione andrà al Centro studi e la rimanente al Villaggio delle Ginestre. Infine il gesto solidale degli agenti della Siae: una importante donazione fatta attraverso la loro associazione, la Pro Di.Da. L’iniziativa sarà presentata entro fine mese, al Villaggio delle Ginestre con due giornate dense di appuntamenti.

Antonio Tubaldi