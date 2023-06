Donazioni di sangue riprese a Camerino

Riprendono le donazioni di sangue a Camerino. Dopo il periodo di interruzione della raccolta associativa, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le varie Avis e la sanità pubblica, si stanno registrando segnali incoraggianti. Il presidente dell’Avis Camerino Sergio Mancinelli e il consiglio direttivo sono contenti di annunciare questa ripresa, che arriva dopo mesi di stop e molteplici incontri e riunioni. Per la riorganizzazione del servizio in questa prima giornata sono state prelevate dieci donazioni dai donatori provenienti dalle Avis locali che confluiscono nella città ducale. Presenti per l’attività di segreteria il presidente Mancinelli, assieme al vice presidente Fabio Cardona. "Sono soddisfatto di assistere alla ripartenza delle donazioni qui a Camerino – dichiara il presidente – dopo un periodo di sofferenza causato dalla temporanea indisponibilità di personale abilitato alla raccolta. Questo risultato è frutto dell’impegno e la collaborazione con l’Avis provinciale, in particolare con la presidente Morena Soverchia, che ha lavorato instancabilmente per superare le difficoltà. Un ringraziamento particolare ai reparti e laboratori dell’ospedale di Camerino per la collaborazione dimostrata".

Nella foto, il presidente Sergio Mancinelli, il dottor Sebastiano Rubera, il vicepresidente Fabio Cardona e l’infermiere.