Donazioni post sisma, assolto Pazzaglini

Donazioni ai terremotati di Visso dopo il sisma, assolti l’ex sindaco ed ex senatore della Lega Giuliano Pazzaglini e l’ex presidente del comitato locale della Croce Rossa Giovanni Casoni. Ieri la sentenza del tribunale di Macerata. L’ex sindaco Pazzaglini era finito sotto accusa per truffa, peculato e abuso di ufficio, mentre a Casoni era stato contestato il reato di abuso di ufficio, in concorso con l’ex sindaco. I fatti risalivano all’estate del 2017. Nel mirino erano finiti circa 120mila euro di donazioni che, secondo quanto era stato ricostruito dalla Guardia di Finanza, sarebbero stati dirottati su due società, la Sybil Project, di cui Pazzaglini era amministratore insieme con il suo amico Casoni, e la Sibil Iniziative, gestita da Casoni. Quando qualcuno chiamava l’ente per dare un contributo, Pazzaglini avrebbe spiegato che la gestione delle donazioni nel bilancio comunale sarebbe stata macchinosa, consigliando di versare le somme sulle due società per poterle investire subito a favore dei terremotati. Ieri il tribunale di Macerata, in composizione collegiale, ha assolto Pazzaglini per l’accusa di peculato, ha disposto il non doversi procedere per il reato di truffa e ha assolto sia lui che Casoni per l’abuso d’ufficio perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il pm Rosanna Buccini aveva chiesto l’assoluzione di entrambi. "Per sette anni sono stato sepolto da montagne di fango – ha commentato Pazzaglini –. I fatti hanno dimostrato che ero innocente. C’è amarezza nel constatare che chi prova a fare qualcosa deve mettere in preventivo che lo fa a suo rischio. Per fortuna, alla fine, la legge ha prevalso e ha accertato che quello che ho fatto è stato un tentativo di portare un sollievo alla popolazione in una situazione di tremendo disagio, anziché rassegnarmi ad aspettare. Si è parlato tanto dei resilienti del terremoto. Io mi sono preso delle responsabilità, per le quali sono stato prima processato sui social e poi processato e assolto dalla legge". "Tutto era partito da un esposto di alcuni consiglieri dell’opposizione del comune di Visso – ha ricordato l’avvocato Giuseppe Villa, che difende Pazzaglini –, sulla base del quale erano state avviate le indagini e poi un processo che ha richiesto una istruttoria di ben otto anni e l’escussione di decine di testimoni, compreso la Guardia di Finanza, che hanno finito col provare l’assoluta inconsistenza delle accuse formulate a carico dell’imputato, il quale, si è dimostrato aver agito solo nell’interesse della collettività terremotata, senza alcun profitto personale, per fornire agli abitanti di Visso l’immediata ripresa della loro attività commerciale e dare loro una speranza di continuità". Casoni è difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli. "Per otto anni i due imputati sono stati sopra i carboni ardenti – ha detto l’avvocato Giulianelli, ieri sostituito dall’avvocato Roberta Bizzarri –, trattati come se la notizia di reato fosse già una condanna. Tutti hanno puntato il dito contro di loro senza attendere l’esito, con accuse infondate e un deserto di prove nei loro confronti. Grande soddisfazione sentire che il pm ha chiesto l’assoluzione". Tre consiglieri di minoranza, Anna Cherubini, Luca Testa e Sara Tomani, si erano costituiti parte civile con l’avvocato Claudio Voltattorni.

