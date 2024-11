’Doni solidali’ al Cuore Adriatico

I tre centri socio educativi e riabilitativi dell’Ambito XX (La Cittadella, Il Girasole e La Serra) tornano ad allestire un corner natalizio nella galleria del centro commerciale il Cuore Adriatico la prima settimana di dicembre. Uno spazio in cui le famiglie e i ragazzi ospiti dei Centri avranno l’occasione di presentarsi e mostrare i ‘Doni solidali, oggetti speciali realizzati nel corso dell’anno durante i laboratori di manualità e che potranno essere acquistati per supportare le attività portate avanti durante l’anno. Il corner sarà aperto per una settimana, da domani a sabato 7 dicembre, dalle 9 alle 21. "I centri sono luoghi di condivisione e sperimentazione - spiega Pamela Malvestiti, dirigente dell’Ambito XX - per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità". Dalla presidente della Pars Pio Carosi, Nicoletta Capriotti "un ringraziamento al Cuore Adriatico perché anche quest’anno dà spazio alle nostre attività, dimostrandosi un luogo sempre attento all’inclusione".