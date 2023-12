Doni sotto l’albero grazie alla Croce Verde: i regali nella sede

Torna ad illuminarsi anche quest’anno "L’Albero Solidale", il progetto di Natale ideato nel 2020 dai ragazzi della Croce Verde Morrovalle-Montecosaro e patrocinato dai rispettivi Comuni, che si pone come obiettivo quello di regalare un sorriso anche alle persone più in difficoltà. "Il grande sostegno dei cittadini, i tanti regali raccolti e i ringraziamenti ricevuti dalle famiglie – spiegano gli organizzatori – ci hanno convinto a rendere questa piccola iniziativa una nuova consuetudine con la speranza che altre piccole realtà possano fare la differenza, proprio come vorremo farla noi". Per tutti i cittadini che lo desiderano infatti, fino al 6 gennaio sarà possibile portare personalmente un dono da mettere solo l’albero, il quale sarà addobbato nella sede della Croce Verde, situata in via Leonardo Da Vinci a Trodica. I regali raccolti verranno poi consegnati alle Caritas di Montecosaro e Morrovalle che li distribuiranno alle famiglie durante le festività natalizie. Libri, giocattoli, materiale scolastico ma anche qualcosa di cui non si ha più bisogno purché sia in buono stato. E nel caso non si avessero "idee regalo", tramite una donazione si potranno acquistare dei cesti natalizi confezionati appositamente dalla Cooperativa Sociale "Il Talento" di Morrovalle. Per info 0733.865550, 331.4794802 o 320.8457771.