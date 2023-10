Donna di 57 anni cade da scala, trasportata in eliambulanza

Una donna di cinquantasettenne cade da una scala e batte la testa e per il trauma riportato è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

L’incidente si è verificato ieri, poco prima di mezzogiorno, a Montecosaro.

La donna è caduta da una altezza di circa tre metri, sulla quale la salita per effettuare delle pulizie in un locale di cui è proprietaria, quando ha perso l’equilibrio. In quel momento con lei c’era anche il marito che ha allertato subito i soccorsi e, vista la situazione, il personale del 118 ha deciso il trasferimento.

Al momento in cui è stata caricata sull’eliambulanza la donna era cosciente.