Donna dona il fegato e le cornee: "Quattro espianti da inizio anno"

Ennesima donazione di organi nell’Ast di Macerata, la terza nell’arco di un mese (due nell’ospedale del capoluogo e una in quello di Civitanova), la quarta da luglio ad oggi. Nella notte tra lunedì e martedì è stato effettuato un ulteriore prelievo di fegato e cornee da una donatrice di 76 anni che aveva già espresso in vita il proprio consenso. Un’equipe multidisciplinare guidata dal Centro Regionale Trapianti e dal Circuito Nord Italia Transplant ha realizzato l’intervento, in collaborazione con il personale dell’ospedale di Macerata, coordinato dalla dottoressa Valeria Zompanti.

"Solo a Macerata, da inizio anno ci sono state quattro importanti donazioni – sottolinea la Zompanti – e in due casi, una quella dell’altra notte, le persone coinvolte avevano depositato la loro volontà di donare già quando erano in vita. Un fatto importante, al quale si accompagna una certa maggiore disponibilità dei familiari, un possibile segno che l’opera di sensibilizzazione attraverso l’informazione sta producendo dei frutti".

L’espianto precedente, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, era stato fatto a Civitanova, con prelievo di fegato, reni e cornee da una donatrice di 77 anni, effettuato da una equipe multidisciplinare proveniente da Ancona e coordinata dalla dottoressa Anna Monaco, referente locale per i prelievi di organo. Circa 24 ore prima, all’ospedale di Macerata era stato effettuato un prelievo di organi da un donatore di 77 anni: fegato e cornee, queste ultime destinate alla banca degli occhi di Fabriano.

Lo scorso luglio, invece, è stata una donna di 65 anni, di cittadinanza non italiana a donare fegato, reni, cuore, polmoni e cornee. È molto rilevante il fatto che siano in crescita i casi in cui il donatore ha già espresso la sua disponibilità quando era in vita, anche se c’è ancora molto da fare. Secondo l’indice del dono 2025 del Centro nazionale trapianti, nel 2024 in provincia di Macerata, su 30.422 carte d’identità emesse, le dichiarazioni registrate sono state 15.465: i sì alla donazione sono stati 10.251 (il 62,29%), i no 5.214 (il 33,71%, contro una media nazionale del 29,3%); e, soprattutto, va evidenziato che gli astenuti, quelli che non fanno nessuna scelta, sono il 49,17%, uno su due.

Sul podio dei comuni più generosi delle Marche ci sono Muccia e Castelsantangelo. "In un mese abbiamo assistito a ben tre donazioni di organi nella nostra Azienda sanitaria e per questo bellissimo risultato desidero ringraziare le famiglie dei donatori per la sensibilità dimostrata e, nel caso specifico, tutto il personale dell’ospedale di Macerata, coordinato da Valeria Zompanti, per la collaborazione nella buona riuscita della procedura", sottolinea Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast.