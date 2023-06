Donna in overdose, un 23enne a processo per spaccio di eroina

Accusato di aver spacciato eroina a una donna, mandandola in overdose, sarà processato a marzo il bosniaco 23enne Arnel Nuhic. Il fatto era successo il 28 marzo dell’anno scorso. Intorno a mezzogiorno, davanti al mercato ortofrutticolo lungo la Carrareccia era stata vista una donna, distesa a terra di fianco a un’auto svenuta. I sanitari del 118 si erano precipitati sul posto, ed erano riusciti a dare alla 44enne il farmaco salva vita, evitando che l’overdose risultasse letale. La donna, residente a Urbisaglia, per fortuna si era ripresa, ma i carabinieri avevano voluto andare a fondo anche perché quello era stato il quinto caso del genere da gennaio, e due persone erano morte. Ai militari, la 44enne non aveva saputo dire da chi avesse comprato la sostanza quella mattina. Ma erano stati fatti degli accertamenti e così si era arrivati al bosniaco, che per altro ha altri procedimenti in corso sempre per l’accusa di spaccio di stupefacenti, in alcuni casi anche a 13enni. Ieri mattina per Nuhic, difeso dall’avvocato Ilenia Catalini, si è tenuta l’udienza preliminare in tribunale. Come chiesto dal pubblico ministero Stefania Ciccioli, il giudice Claudio Bonifazi lo ha rinviato a giudizio: il 27 marzo dell’anno prossimo sarà processato per le imputazioni di spaccio di stupefacenti, lesioni e lesioni in conseguenza di altro reato. Il ragazzo però respinge tutte le accuse, anche perché dai tabulati telefonici non sarebbe emerso alcun contatto quella mattina tra lui e la donna di Urbisaglia.

p. p.