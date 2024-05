Donna incinta ferita nell’incidente. Automobilista scappa: denunciato

Provoca un incidente nel quale resta ferita una 26enne incinta, ma invece di fermarsi per prestare soccorso scappa: denunciato un albanese. Giorni di lavoro intensi per i carabinieri della Compagnia di Macerata, impegnati in una serie di controlli. Tra questi, anche i rilievi di un incidente, avvenuto nella tarda serata del primo maggio, quando i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti per un incidente tra un furgone e un’auto, in via Roma, dove era rimasta ferita (per lei dieci giorni di prognosi) una pakistana di 26 anni, incinta, che si trovava nell’auto. Al volante del furgone un uomo che, dopo essersi inizialmente fermato più avanti, è ripartito facendo perdere le proprie tracce. Sono scattate le indagini, che hanno portato all’identificazione, grazie alle telecamere e ad alcune testimonianza, di un albanese di 36 anni, residente a Macerata, denunciato per fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso. I controlli eseguiti nelle piazze di spaccio hanno consentito ai carabinieri di Corridonia di sorprendere un marocchino di 38 anni, trovato in possesso di due pezzi di hashish, del peso di circa 14 grammi. Sostanza sequestrata e lui segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.

Nei guai, in questi giorni, anche quattro persone, denunciate per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente. Il primo dei conducenti incappato nei controlli è stato un peruviano di 45 anni che, fermato in viale Indipendenza, aveva un tasso alcolemico pari a 1,19: per lui denuncia e ritiro della patente. Stessa sorte per un 63enne di Macerata rimasto coinvolto in un incidente in via Roma. Quando la pattuglia è intervenuta per i rilievi di rito è scattato pure l’alcoltest: è risultato positivo. È stato un incidente stradale il motivo del controllo al quale è stata sottoposta a Corridonia una giovane di Mogliano. La 31enne, mentre percorreva via Sant’Anna, aveva perso il controllo dell’auto urtando dei veicoli in sosta. Sottoposta alle verifiche con il prelievo di sangue all’ospedale di Macerata è risultata positiva con un tasso pari a 1,30 g/l. Denunciata. Nei guai anche un 35enne residente nell’Anconetano, che è stato fermato a Sforzacosta: per lui un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito.