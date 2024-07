"Donna investita. Pronti a bloccare la statale 16"

Investimento sulla statale Adriatica, anziana trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. È grave. Interviene subito Angelo Broccolo del comitato Cea: "Pronti a bloccare la statale in nome della sicurezza stradale e per dimostrare la pericolosità degli attraversamenti pedonali".

L’investimento è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno, lungo la statale 16 in via Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Pigafetta. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, una Renault Clio ha urtato e scaraventato a terra una anziana civitanovese, di circa 80 anni di età, che stava attraversando la strada. Un impatto violento che ha mandato in frantumi il parabrezza dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria della Croce Rossa e della Croce Verde, che hanno prestato all’anziana le prime cure sul posto, poi in ambulanza l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta perché potesse essere sottoposta a tutti gli accertamenti. La donna ha riportato diverse fratture, tra cui quella del bacino. Dopo i vari accertamenti, è stato disposto il trasferimento della pensionata all’ospedale regionale di Torrette, con l’eliambulanza, che è atterrata sull’elisuperficie dell’ospedale di Civitanova Alta. Lungo la statale sono interventi gli agenti della polizia municipale, per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’investimento.

"Dopo molti anni di impegno parlando della pericolosità degli attraversamenti pedonali e della sicurezza stradale in generale del quartiere, siamo ancora qui a dover dibattere gli stessi argomenti – ha detto Angelo Broccolo del comitato Cea di Fontespina –. Abbiamo portato proposte costruttive e chiesto interventi consentiti dal codice della strada per migliorare la sicurezza. Tutto inutile, l’unico intervento effettuato è stato l’istallazione dell’ennesimo e inutile “pedone smart“, da noi immediatamente contestato. Sin dalla fondazione del comitato, abbiamo criticato il sistema pedone smart, che già all’epoca aveva dimostrato la sua inutilità, e chiesto l’istallazione invece dei semafori a chiamata, più sicuri e che garantiscono anche un rallentamenti del traffico. Convochiamo una riunione urgente dei responsabili del comitato dove daremo il via ad iniziative importanti, senza escludere la possibilità di bloccare la statale, intervenire in consiglio comunale o altre azioni che valuteremo in riunione".

