Donna non paga la pena pecuniaria, un 42enne non rispetta i domiciliari: finiscono nei guai

Un uomo che non rispettava le limitazioni degli arresti domiciliari, e una donna che non aveva pagato la pena pecuniaria che le era stata inflitta, sono finiti nel mirino degli agenti del commissariato di Civitanova. Venerdì pomeriggio, i poliziotti hanno eseguito il provvedimento del magistrato di sorveglianza nei confronti di un 42enne. Nel 2009, gli agenti erano intervenuti arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale e rapina ai danni della compagna; nel 2015, l’uomo era stato condannato a due anni di reclusione per quei fatti. Il tunisino aveva chiesto e ottenuto di scontare la pena ai domiciliari. Ma dopo che la polizia ha accertato numerose violazioni alle regole previste per questa misura, i domiciliari sono stati sospesi e lui è stato portato in carcere a Fermo. Il secondo provvedimento del magistrato di sorveglianza riguarda una italiana 50enne. Nel 2005, la donna aveva ricevuto una pena pecuniaria di 14mila euro per il reato di spaccio. Dato che lei non ha mai pagato, la pena è stata convertita in 48 giorni di libertà controllata. La polizia dunque le ha notificato il provvedimento, che ora le impone l’obbligo di firma, il divieto di detenere armi e di allontanarsi dal Comune di residenza.

p. p.