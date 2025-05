Donna presa a pugni per aver difeso una bambina

Civitanova Marche (Macerata), 19 maggio 2025 – Vede un uomo e una donna litigare e una bimba messa in malo modo nel passeggino da parte di lui. Interviene per difendere la piccolina e si ritrova colpita con un pugno in pieno volto. L’episodio è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21, davanti a un locale sul lungomare Piermanni di Civitanova.

Secondo quanto è stato ricostruito una donna, una 44enne marocchina che vive in Abruzzo, si trovava fuori dal locale, da dove era appena uscita. Sul marciapiede del lungomare ha notato un uomo, un sudamericano, e una donna, che stavano litigando in maniera piuttosto animata tra di loro. La donna aveva in braccio una bambina che, a detta della 44enne, sarebbe stata afferrata dall’uomo e messa sul passeggino in modo piuttosto violento. Questo gesto ha scatenato la reazione della nordafricana, che è intervenuta per difendere la ragazza e la piccolina dall’atteggiamento di lui, che le è sembrato troppo aggressivo. Si è avvicinata all’uomo chiedendo spiegazioni, e dicendo qualcosa come "ma che fai?”.

Ma il sudamericano non ha preso bene quella interferenza e ha colpito la 44enne con un pugno sferrato in pieno volto. La donna è caduta a terra.

Sul posto, richiamati dalle altre persone presenti, sono subito arrivati i soccorsi. La 44enne è stata controllata dal personale medico e sanitario della Croce Verde e caricata a bordo dell’ambulanza. Aveva il labbro spaccato. È stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per gli accertamenti e le cure del caso.

Su quanto è accaduto ora sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia, intervenuti sul lungomare ieri sera insieme con soccorritori.

Il sudamericano, a detta di alcuni testimoni, si sarebbe allontanato rapidamente dalla zona dopo aver sferrato il pugno.

Gli accertamenti in atto ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il soggetto.