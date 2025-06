Donna salvata dal carabiniere. Era stata picchiata dal compagno

È stato il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della stazione dei carabinieri di Porto Potenza, a salvare la donna che l’altro giorno aveva minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa sua, dopo aver avuto un violento litigio con il suo compagno che le aveva messo le mani addosso. Per questo, il convivente è stato in seguito denunciato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio era avvenuto lunedì mattina, nel centro di Porto Potenza.

La donna si trovava all’interno della sua abitazione, al terzo piano di un condominio, e in quel momento erano presenti in casa anche il compagno e il loro figlio di 11 mesi. Ma lei era in un forte stato di agitazione e, presa dal nervosismo, aveva pure bevuto dell’alcol perdendo lucidità. Così era andata sul balcone di casa e si era seduta sul parapetto, dicendo di volerla fare finita e che era pronto a gettarsi nel vuoto. Senza perdere tempo è stato lanciato l’allarme. Sul posto è subito intervenuto il maresciallo capo Alberigo, insieme a una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Civitanova. Immediatamente il sotto ufficiale dei carabinieri ha cercato il dialogo con la donna, cercando di calmarla e di dissuaderla dal compiere il gesto estremo. E alla fine, dopo averci parlato e aver conquistato in breve tempo la sua fiducia, il maresciallo è riuscito con prontezza ad afferrare la donna e ad allontanarla dal cornicione, scongiurando il rischio che quella mattinata finisse in tragedia. Da lì sono ovviamente partite le prime verifiche dei militari dell’Arma per chiarire i contorni della vicenda. Ed è presto emerso che lei si era agitata a tal punto per via di una lite che aveva avuto con il suo compagno, durante la quale aveva subito percosse e vessazioni.

Insomma, era stata picchiata e insultata pesantemente. Come da prassi, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per essere sottoposta alle necessarie cure mediche. Allo stesso tempo i carabinieri hanno attivato le procedure previste dal codice rosso, che scatta per tutelare le vittime di violenza domestica. Per tale motivo il convivente è stato portato in caserma, dove i carabinieri gli hanno notificato una denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia.