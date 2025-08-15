Donna semina il caos in ospedale. Insulti a operatori sanitari e agenti

Crea il caos all’ospedale di Macerata e inveisce contro i poliziotti che erano intervenuti per calmare la situazione: denunciata una donna straniera. Per lei è scattato anche l’avviso orale da parte del questore.

L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio quando la donna, una trentenne che vive in città, aveva cominciato a dare in escandescenze all’ospedale, mentre era in attesa. Visto che la donna non si calmava, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Questura.

Ma alla vista degli agenti, che le hanno chiesto i documenti, la giovane donna ha continuato ad inveire, prendendosela pure con loro, tanto che per l’identificazione si è reso necessario portarla in questura per il fotosegnalamento. Nei confronti della donna, che è stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale – in considerazione del fatto che in passato si era resa responsabile di una serie di reati, in modo particolare contro il patrimonio – il questore Luigi Mangino ha emesso l’avviso orale.

Si tratta di una delle misure di prevenzione, che rientrano nella discrezionalità del questore, che servono a limitare le persone ritenute socialmente pericolose, che possono tornare ad avere comportamenti antigiuridici. Sono una ventina, ad oggi, gli avvisi orali emessi dall’inizio dell’estate dal questore Mangino: si tratta di una sorta di richiamo a modificare un determinato comportamento, evitando condotte pericolose o commettere reati, tali da giustificare una misura più afflittiva, come la sorveglianza speciale.

L’altroieri, invece, la divisione polizia anticrimine della questura ha emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in un paese del maceratese, su richiesta dei carabinieri, nei confronti di un uomo, residente in Puglia, e che in più occasioni era tornato a molestare, verbalmente, una giovane di sua conoscenza, figlia dell’ex compagna. E non erano bastate le denunce e i successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria a bloccare le intemperanze dell’uomo che, in seguito alle indagini, era da considerarsi socialmente pericoloso, soprattutto in considerazione dei suoi precedenti penali.

Così, per tre anni, se ne dovrà stare lontano non solo dalla giovane vittima delle sue intemperanze, ma anche dal paese dove vive la malcapitata. È questo il 17esimo foglio di via emesso dal questore di Macerata dall’inizio dell’estate. Si tratta di una misura di prevenzione tra le più incisive, perché obbliga il soggetto, valutato come pericoloso socialmente, a lasciare il territorio, in considerazione dei comportamenti tenuti nell’ambito di un determinato comune, intimandogli di non farvi rientro per un periodo che può andare da sei mesi fino ad un massimo di tre anni.