"Donna Sicura". Terminato il corso con 50 partecipanti

Si è concluso il corso di autodifesa "Donna Sicura", organizzato dall’amministrazione di Porto Recanati, che ha visto la partecipazione di 50 donne. Il corso, articolato in sei appuntamenti, è stato un’occasione preziosa per acquisire competenze utili e strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo.

In occasione dell’ultima lezione, l’assessore alle politiche sociali Sonia Alessandrini e la consigliera alle pari opportunità Fatou Sall hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento al maestro di karate (sesto dan) Franco Del Duca e al suo staff dell’associazione sportiva dilettantistica Karate Loreto. "La loro competenza, dedizione e pazienza hanno contribuito a rendere questo corso non solo utile, ma anche estremamente arricchente - hanno dichiarato l’assessore Alessandrini e la consigliera Sall -. Grazie alla loro guida, le partecipanti hanno acquisito maggiore consapevolezza delle loro capacità e gli strumenti necessari per affrontare situazioni di pericolo".

Il corso è stato un successo anche grazie alla passione del maestro Del Duca per l’insegnamento. Ogni lezione è diventata un’opportunità di crescita in sicurezza e fiducia, lasciando un segno profondo nelle partecipanti.