Donna sviene in viale Europa, portata all’ospedale

Una maghrebina sui quarant’anni stava facendo un giro a piedi, quando si è accasciata a terra, perdendo i sensi. Per questo è stato necessario l’intervento dei carabinieri e degli operatori sanitari del 118, che l’hanno poi portata al pronto soccorso di Civitanova. L’episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio, a Porto Recanati. Intorno alle 17.30, la donna stava passeggiando lungo viale Europa, finché è caduta sull’asfalto ed è svenuta. Una passante ha quindi allertato le forze dell’ordine e sul posto è arrivata, poco dopo, una pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati. I militari hanno a quel punto chiamato l’ambulanza del 118. Da quanto emerge, la donna avrebbe avuto un mancamento per via del troppo alcol bevuto. Allora è stata caricato e condotta all’ospedale di Civitanova, per accertamenti. Anche nei giorni scorsi, la 40enne si era sentita male ed era stata ricoverata al pronto soccorso.