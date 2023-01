Donna travolta davanti casa, è grave: interviene Icaro

E’ stata ricoverata all’ospedale di Torrette, in codice rosso traumatico, una 62enne del posto travolta da un’auto che si sarebbe sfrenata davanti casa. Ma per fortuna non risulterebbe in pericolo di vita. E’ quanto avvenuto ieri mattina, intorno alle 10. Per cause in corso di accertamento, la donna si trovava fuori dalla sua abitazione al civico 15 di via Buonaccorsi, nel centro storico, quando si è verificato l’impatto. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118: la 62enne lamentava forte dolore all’altezza del bacino, ed è stata allertata l’eliambulanza Icaro. E’ poi intervenuta anche la polizia locale per regolare la viabilità e aprire il campo sportivo dove è atterrata l’eliambulanza. Quindi, è stata caricata e portata in volo all’ospedale di Ancona.