Donna trovata morta in casa

Una donna di 57 anni si è tolta la vita. A trovarla, ieri mattina, è stata la figlia, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Intorno alle 8.30 nell’abitazione della donna, a Casette Verdini di Pollenza, si sono precipitati l’ambulanza e i vigili del fuoco, per tentare un salvataggio in extremis, ma purtroppo ormai non c’era più nulla da fare per la donna: il decesso risaliva probabilmente a qualche ora prima. Nell’appartamento sono stati lasciati anche dei biglietti, nei quali la 57enne ha voluto provare a spiegare ai familiari i motivi del suo gesto disperato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi di legge necessari in questi casi.