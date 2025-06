Donna trovata senza vita in casa. Un 54enne recuperato nel canale

Doppia tragedia in provincia in meno di 24 ore. Venerdì sera, intorno alle 21, una 40enne di origini romene, residente a San Severino da poco più di un anno, è stata trovata senza vita in casa dal compagno. All’origine del gesto purtroppo un gesto volontario. Non sono stati trovati biglietti. Gli operatori sanitari del 118, chiamati sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso della donna. A effettuare i rilievi di legge sono stati i carabinieri della Compagnia di Tolentino. È stata disposta l’autopsia per chiarire la causa della morte.

Ieri mattina invece è stato recuperato da un canale il corpo di un 54enne di Treia. I suoi familiari, preoccupati, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allarme intorno alle 11. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato l’auto dell’uomo vicino al canale Enel in contrada Molino, a Passo di Treia. Avvertita l’Enel, è stata chiusa la paratoia a monte ed è stato recuperato il corpo. Anche in questo caso si sarebbe trattato di un gesto volontario, legato a una difficoltà personale dell’uomo. La salma è stata restituita subito ai familiari per la celebrazione del funerale.