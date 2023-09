Donna trovata senza vita in un’auto

Macerata, 7 settembre 2023 – Un malore improvviso mentre era in auto è stato fatale per una 61enne. Il fatto è accaduto ieri a Macerata. L’allarme agli operatori del 118 è arrivato poco prima delle 19. Stando alle prime ricostruzioni, un medico, passando a piedi lungo via Mameli, avrebbe notato all’altezza della scuola elementare, nella traversa di via Ercolani, una donna ferma in auto, una Fiat Sedici: la donna era riversa sul sedile, apparentemente priva di sensi. Subito, con l’aiuto di un altro passante, il medico ha tentato di intervenire: prima avrebbe estratto la donna dall’abitacolo della Fiat, poi si sarebbe attivato con le manovre per la rianimazione, mentre venivano chiamati i soccorsi. Ma nonostante l’intervento del dottore e del personale del 118, subito accorso, per la donna purtroppo non c’è stato più nulla da fare. A quanto sembra, avrebbe avuto un malore che nel giro di poco non le ha lasciato scampo: la donna però, stando a quello che si è potuto ricostruire nella serata di ieri, sarebbe riuscita a parcheggiare l’auto prima di perdere la vita. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia, per gli accertamenti di rito comunque necessari in questi casi. La donna, di origini straniere e con una figlia, abitava a Pollenza e lavorava come cuoca nelle scuole.

re. ma.