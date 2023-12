Donna truffata da finti operatori delle Poste

Si fingono falsi operatori delle Poste, convincono una signora di Pollenza a farsi aprire e, una volta in casa, mettono a segno il colpo che avevano architettato per poi darsela a gambe. L’ennesima truffa è avvenuta ieri e le forze dell’ordine hanno chiesto di allertare quanto più possibile la segnalazione. È stata sporta denuncia in caserma.

"Si avvisa che sono arrivate segnalazioni della presenza sul territorio comunale di soggetti che si aggirano nel centro storico di Pollenza nel tentativo di truffa a danno di anziani fingendosi operatori di Poste Italiane, anche tramite contatto telefonico – si legge nell’avviso diramato dal Comune di Pollenza –. Si precisa che in nessun caso Poste Italiane, tramite i propri consulenti, effettua visite a domicilio. Si raccomanda pertanto la massima attenzione ed eventualmente si invita a segnalare eventuali tentativi di contatto alla Polizia locale ( 0733548724 - 335442500) e ai carabinieri (112- 0733549127)".

Purtroppo episodi del genere sono sempre più frequanti e colpiscono soprattutto le persone più anziane, per questo la raccomandazione è di non abbassare mai l’attenzione.